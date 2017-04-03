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Работники «Псковэнерго» отмечены наградами «Россетей»

03.04.2017 13:31 ПЛН, Псков

Завтра, 4 апреля, исполняется 4 года ПАО «Россети». В честь Дня компании за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» награждены высокими корпоративными наградами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-слжубе предприятия.
 
Так, нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» отмечен труд Виталия Герасимова, старшего мастера Палкинского участка «Северных электрическим сетей» и Сергея Швыркунова, электромонтера оперативно-выездной бригады РЭС № 2 «Южных электрических сетей».
 
Благодарности ПАО «Россети» удостоены Алексей Бугаев, старший диспетчер РЭС № 2 «Западных электрических сетей» и Владимир Лапин, электрослесарь службы подстанций Порховского участка «Восточных электрических сетей».  
 
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети»)  обеспечивает электроснабжение потребителей во всех регионах России и является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА.  Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216  тыс. человек.
 
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Источник: Псковская Лента Новостей



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