Работники «Псковэнерго» отмечены наградами «Россетей»

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Псковский городской суд частично удовлетворил иск организатора антикоррупционного митинга против администрации области5
Путин лидирует в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе, на втором месте держится Трамп15
Происшествия
Житель Дедовичского района осужден к 3 годам лишения свободы за хранение конопли, кражу из дачного дома и неуплату алиментов4
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Молодая писательница Нина Дашевская представляет свою подборку книжных новинок для детей и подростков