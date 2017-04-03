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В Госдуме создают специальную рабочую группу для обсуждения законопроекта о трудовом воспитании школьников

03.04.2017 13:57 ПЛН, Псков

Законопроект о трудовом воспитании школьников будет анализировать специальная рабочая группа при комитете Госдумы по образованию и науке, заявил глава комитета Вячеслав Никонов, сообщает «Интерфакс».

«Трудовое воспитание школьников - проблема, на самом деле, более сложная, чем это представляется нашим коллегам. Соответствующий законопроект мы внесли - там необходимо внесение поправок и в Трудовой кодекс, и в Налоговый кодекс. Мы сейчас создаем специальную рабочую группу по этой теме, надеемся на сотрудничество со всеми, здесь мы вполне можем двинуться вперед», - сказал В.Никонов на заседании коллегии Минобрнауки РФ в понедельник.

В конце марта члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести трудовое воспитание на всех уровнях общего образования в России. Параллельно в Госдуме обсуждается пакет поправок Минобрнауки РФ, часть которых также направлена на трудовое воспитание детей и подростков, сторонником которого является министр образования и науки Ольга Васильева.

В.Никонов ранее признавал, что вопрос о введении трудового воспитания «вызвал много споров», но заявлял о готовности работать над инициативой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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