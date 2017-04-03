До +11 градусов и высокое атмосферное давление прогнозируют в Псковской области во вторник

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Партия «Родина» в Пскове ответила на обвинения в политических провокациях и грязных методах ведения предвыборной кампании18
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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«Руки прочь от нашего болота!»В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающемся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и...
Источник: Псковская Лента Новостей