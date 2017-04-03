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До +11 градусов и высокое атмосферное давление прогнозируют в Псковской области во вторник

03.04.2017 17:56 ПЛН, Псков

4 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ФГУ «Авиалесоохрана», ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек.
 
Температура по области: ночью +0…+5, днем +6…+11 градусов С.
 
Атмосферное давление высокое.
 
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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