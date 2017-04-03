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Квалификационную комиссию судей Псковской области возглавил Дмитрий Устинов

03.04.2017 14:22 ПЛН, Псков

31  марта  состоялось  заседание квалификационной коллегии судей Псковской области нового  состава, сообщается на официальном сайте ККС.  Председателем квалификационной коллегии судей Псковской области избран Дмитрий Устинов - федеральный судья Псковского областного суда.
 
Заместителями председателя квалификационной коллегии судей Псковской области  избраны: Владимир Орлов – судья  Арбитражного  суда  Псковской  области, Татьяна Синилова  -  судья  в  отставке.  
 
На должность федерального  судьи  Великолукского  городского  суда Псковской области рекомендована Надежда  Прокофьева,  первый заместитель прокурора  г. Великие  Луки  Псковской  области.
 
На должность мирового  судьи  судебного  участка  № 2  в  границах  административно-территориального  образования «Великолукский район» на  3-х  летний  срок  полномочий рекомендована Ирина Антоненкова,  мировой  судья  судебного  участка № 10  в  границах  административно-территориального  образования  «Новосокольнический  район».    
 
На должность мирового  судьи  судебного  участка  № 5  в  границах  административно-территориального  образования «Дновский  район» на  5-ти  летний  срок  полномочий  рекомендована Наталья Михайлова,  мировой  судья  данного  судебного  участка.    
 
На должность мирового  судьи  судебного  участка  № 15  в  границах  административно-территориального  образования «Плюсский  район» на  очередной 5-ти  летний  срок  полномочий  рекомендована Елена  Напалкова,  мировой  судья  данного  судебного  участка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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