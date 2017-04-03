Владимир Путин рассказал, с чего начинается Родина

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос Станислава Говорухина «С чего начинается Родина?», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Родина у нас в сердце. С мамы», - сказал он на IV медиафоруме ОНФ.

Также глава государства рассказал, о любимой еде. На вопрос о том, что он пьет: чай или кофе, президент ответил: «чай».

Также он рассказал про свою любимую еду.

«Каша! Это рисовая, гречка, а овсянку не ем.. А и еще пшено», - сказал Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей