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Владимир Путин рассказал, с чего начинается Родина

03.04.2017 14:21 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос Станислава Говорухина «С чего начинается Родина?», передает корреспондент «Газеты.Ru».
 
«Родина у нас в сердце. С мамы», - сказал он на IV медиафоруме ОНФ.
 
Также глава государства рассказал, о любимой еде. На вопрос о том, что он пьет: чай или кофе, президент ответил: «чай».
 
Также он рассказал про свою любимую еду.
 
«Каша! Это рисовая, гречка, а овсянку не ем.. А и еще пшено», - сказал Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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