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Полиция устанавливает злоумышленников, которые повредили памятный знак к 850-летию Великих Лук

03.04.2017 15:56 ПЛН, Псков

Полиция устанавливает злоумышленников, которые повредили памятный знак к  850-летию Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по фактам, изложенным в СМИ, в настоящий момент проводится проверка. 
 
Как сообщалось ранее, сегодня ночью неизвестные разбили стекло на памятном знаке к 850-летию Великих Лук на крепости. Рядом с памятником также подожжена трава.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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