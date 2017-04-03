Пользователи соцсетей в Петербурге могут воспользоваться специальной «кнопкой»: Я в безопасности

Кнопка «Я в безопасности» появилась в Facebook в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс».

Пользователи, которые находятся в данный момент в Санкт-Петербурге, могут воспользоваться этой функцией, чтобы уведомить свои контакты о том, что с ними все в порядке и успокоить близких.

Аналогичная функция появляется при крупных чрезвычайных происшествиях по всему миру.

Как сообщалось, около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

По словам источника РИА «Новости», в метро Санкт-Петербурга сработали два взрывных устройства. Как минимум одно из них было начинено поражающими элементами.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей