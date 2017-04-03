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В псковском УМВД 15 апреля состоится прием граждан

03.04.2017 16:43 ПЛН, Псков

В УМВД России по Псковской области состоится прием граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, прием будет осуществлять Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак.
 
Встреча с гражданами состоится 15 апреля с 10.00 до 13.00 по адресу: Псков, Октябрьский пр., 48, УМВД России по Псковской области.
 
Жители региона смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел региона, а также вынести на
рассмотрение свои обращения по тем или иным проблемам, касающимся обеспечения их прав и законных интересов. 
 
По вопросам приема граждан обращаться по телефону: 59-23-14.

Источник: Псковская Лента Новостей



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