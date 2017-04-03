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В Великих Луках бездомных животных стерилизуют по льготной цене

03.04.2017 16:33 ПЛН, Псков

Приют для бездомных животных в Великих Луках переполнен котами, кошками и котятами, сообщили Псковской Ленте Новостей волонтеры-зоозащитники.
 
 
В приюте г. Великие Луки для бездомных животных производится льготная стерилизация. Такая процедура обойдется для волонтеров и неравнодушных горожан в 700 рублей. После операции и реабилитации животное вернут обратно на место обитания.
 
«Стерилизация - это не издевательство, не прихоть, а необходимая мера. Даже если вы смогли гуманно распределить котят, нужно помнить, что каждый отданный котенок сможет произвести на свет сотни животных, которые и составляют армию бездомных», - отмечают в приюте. 
 
«Стерилизация - единственный гуманный способ борьбы с неконтролируемым ростом бездомных животных на улицах», - заключают великолукские зоозащитники. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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