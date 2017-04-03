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«Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейланда» и администрация Псковской области подписали договор о сотрудничестве

03.04.2017 16:51 ПЛН, Псков

3 апреля состоялось подписание договора о намерениях между общественно-полезным союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейланда» (Германия) и администрацией Псковской области о сотрудничестве в 2017 - 2019 годах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в том числе речь идет о дальнейшей ресурсной поддержке немецкой стороной социальных проектов: ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П.Шмитца», ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Пскова», ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», ГБУЗ «Хоспис им.Святой Марфы Марии».

С российской стороны протокол подписала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, с немецкой - управляющая делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейланда» Марта Элизабет Фаренкамп.

Источник: Псковская Лента Новостей



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