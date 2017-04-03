УФСБ призывает псковичей сообщать о готовящихся терактах на телефон доверия

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Партия «Родина» в Пскове ответила на обвинения в политических провокациях и грязных методах ведения предвыборной кампании18
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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«Руки прочь от нашего болота!»В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающемся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и...
УФСБ России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование телефона доверия.
Телефон доверия Управления является средством прямой связи граждан, используемым для сообщения информации (в том числе анонимно):
- о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов безопасности, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.
Для УФСБ России по Псковской области важна любая информация, которая поможет выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, обеспечить безопасность граждан.
Контактный телефон: 8 (8112) 66-22-66.
Конфиденциальность полученной информации гарантируется.
Источник: Псковская Лента Новостей