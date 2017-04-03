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УФСБ призывает псковичей сообщать о готовящихся терактах на телефон доверия

03.04.2017 17:15 ПЛН, Псков

УФСБ России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование телефона доверия.

Телефон доверия Управления является средством прямой связи граждан, используемым для сообщения информации (в том числе анонимно):

- о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов безопасности, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.

Для УФСБ России по Псковской области важна любая информация, которая поможет выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, обеспечить безопасность граждан.

Контактный телефон: 8 (8112) 66-22-66.

Конфиденциальность полученной информации гарантируется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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