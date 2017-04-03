УФСБ призывает псковичей сообщать о готовящихся терактах на телефон доверия

УФСБ России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование телефона доверия.

Телефон доверия Управления является средством прямой связи граждан, используемым для сообщения информации (в том числе анонимно):

- о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов безопасности, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности.

Для УФСБ России по Псковской области важна любая информация, которая поможет выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, обеспечить безопасность граждан.

Контактный телефон: 8 (8112) 66-22-66.

Конфиденциальность полученной информации гарантируется.

Источник: Псковская Лента Новостей