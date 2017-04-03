Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Кинокайф Вейдерсы из неопрена Возмущены и требуют опровержения Рядом с домом Суперхиты мясных продуктов День открытых дверей ФВТЭ Содружество и сотворчество Черное молоко Псков-ЭКСПО Конкурс на звание лучшей
Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...151



Великолукская прокуратура проведет прием предпринимателей

03.04.2017 17:29 ПЛН, Псков

В рамках проведения Всероссийсrого дня приема предпринимателей прокуратурой Великих Лук 4 апреля будет осуществляться прием предпринимателей по всем интересующим их вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, прием пройдет с 9.00 до 18.00.  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30