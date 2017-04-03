Профилактический противопожарный рейд провели в двух деревнях в Невельском районе

3 апреля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе деревень Артемово и Столбово Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 15 домовладений, под роспись проинструктировано 15 человек, распространено 15 листовок, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в весенне-летний период.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный период.

Источник: Псковская Лента Новостей