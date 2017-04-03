Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Суперхиты мясных продуктов Вейдерсы из неопрена Рядом с домом Аренда Кинокайф Возмущены и требуют опровержения Черное молоко Участки на берегу реки Великой Содружество и сотворчество Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...151



Субботники в Великих Луках: Чтобы комфортно жить в своем дворе

03.04.2017 17:56 ПЛН, Псков

Субботнее апрельское утро для депутата Сергея Анатольевича Федосеева начинается с объезда своего округа. Он у него – один из самых непростых. Здесь и многоэтажки, и частный сектор, и дома, которые должны пойти под расселение.
 
«Вот разве это дом? – показывает он на образчик раннесоветской архитектуры, двухэтажный барак без каких-либо удобств. – Конечно, людей надо переселять в нормальное жилье. В этом году до сентября будет расселен дом 19-б на ул. Муравьева, признан ветхим и поставлен в очередь на переселение дом № 131 на проспекте Гагарина. Надо бы еще несколько домов в этом районе переселить, будем над этим работать».
 
 
Особая зона внимания для С. Федосеева – расположенная неподалеку школа № 6. И с руководством школы, и с родителями детей он работает в постоянном контакте, не раз помогал решать разные проблемы, был желанным гостем на праздничных событиях, таких, как открытие нового дошкольного отделения, которое помогло решить проблему очереди в детские сады в этом районе. Сейчас здание, где занимаются дошколята, огорожено: рядом, где когда-то располагался полуразрушенный второй корпус школы, работают экскаваторы, которые расчищают участок. Совсем скоро здесь начнется строительство нового четырехэтажного здания, где будет бассейн, просторный спортзал, лингафонный кабинет и еще много всего.
 
«Это важное событие не только для моего округа, но и для всего города, ведь это первая новая школа в городе за последние тридцать лет, - комментирует Сергей Анатольевич. – Радует, что скоро дети будут учиться в современном и красивом здании, в комфортных условиях. Что немаловажно, школа будет куда вместительнее старой, а значит, примет в свои стены больше ребят».
 
На улицу Ползунова депутат заезжает, чтобы проверить работу коммунальщиков: жители дома № 21 обратились к Сергею Анатольевичу с просьбой прочистить от зарослей кустарников канаву, обустроить небольшой участок подъезда к дому. С очисткой все в порядке: спиленные ветки аккуратно сложены в охапку у стены, откуда их позже заберет мусоровоз. А вот дорожка пока не сделана, это С. А. Федосеев берет себе на заметку, чтобы позже довести дело до конца.
 
 
А вот и дом № 23 по улице Молодежной, где Сергей Анатольевич вместе с общественными советниками организовал субботник. Как и практически в любом доме на округе, здесь депутата хорошо знают и ждут. Фронт работы порядочный: нужно обрезать кустарники, спилить лишние деревья, убрать листья. Без лишних слов Сергей Федосеев достает из багажника своей машины бензопилу и берется за дело, освобождая двор от спутанных сухих кустов и деревьев.
 
 
«У нас дом очень красивый, много зелени, - рассказывает тем временем общественный советник главы города Жанна Владимировна Основская. – Он просто зарос, надо его немного облагородить, сделать чище, чтобы весной и летом здесь было красиво и уютно».
Еще в планах – убрать огромную старую березу, которая вымахала уже чуть ли не выше дома. Но не стоит думать, что жильцы задумали просто спилить все под корень: на месте старых деревьев будут посажены новые. Общественный советник Николай Николаевич Кузяков, которого во дворе по-свойски зовут просто дядя Коля, живет в этом доме уже тридцать лет.
 
Вместе с жителями дома № 23, корпус 1 они разбили целую березовую рощу, привезли несколько больших камней-валунов в качестве своеобразной декоративной ограды. В этом году планируют такую ограду закончить. А рядом с домом, рассказывает Николай Николаевич, лучше сажать плодовые деревья, вот у них посажены вишни.
 
Во дворе дома № 23 главное дерево – большая ель, стройная, пушистая. «Вот какая елка выросла! – гордо говорит Н. Н. Кузяков. – На Новый год мы елку не рубили – наряжали эту».
 
У Н. Кузякова хозяйский догляд во всем: он ведет вокруг дома, показывает проложенную на газоне под окнами асфальтовую дорожку. Сейчас ее почти не видно под листьями и мхом, беспорядочно выросшие кустарники не дают пройти. «Надо нам все это убрать, прочистить, - говорит Николай Николаевич. – Кусты обрезать, и будет дорожка на загляденье». Ведет на она небольшую полянку, где, как рассказывает дядя Коля, будет установлена большая полукруглая скамейка. Если удастся все сделать, то рядом с домом появится хорошая зона отдыха, где можно посидеть, подышать свежим воздухом, поговорить с соседями.
 
Для этого С. Федосеев, Ж. Основская и Н. Кузяков дружно берутся за дело: пилят, убирают ветки, сгребают мусор. И постепенно на субботник выходят все новые и новые жильцы, каждому находится дело. Из вынесенных во двор колонок звучит музыка, люди улыбаются, шутят, и кажется, будто снова вернулось время, когда все и работали, и веселились вместе.
 
«Двор у нас хороший, но вот так все вместе на уборку мы давно не выходили, - говорит Жанна Владимировна Основская. – Наверное, не было инициатора. А теперь вот так дружно собрались». Инициатор – это Сергей Анатольевич Федосеев, которого она характеризует кратко и емко: «Мужик! Настоящий мужик!».
 
И действительно, депутат работает на субботнике не для галочки, а по-настоящему, по-хозяйски, общается с жителями, многие из которых его хорошо знают. Двор заметно хорошеет, а потом, ближе к маю, здесь еще и появятся новые цветочные клумбы.
 
 
Поработав на этом субботнике, Сергей Анатольевич отправляется на следующий. Общественным советником от дома № 139 на проспекте Гагарина является Андрей Александрович Ульянов. К общественной работе ему не привыкать. «Еще в коммунистические времена был председателем Союза воинов-интернационалистов, вел военно-патриотический клуб, сейчас состою в учредителях Союза десантников России, - рассказывает он. – В наше время с этим сложнее, зарабатывать надо, плюс свои личные заботы, думал уже отойти от общих дел, но вот люди вокруг не дают, опять пришлось включиться в общественную работу».
 
 
«Если это внутри есть, то уже никуда не денется», - улыбается Андрей Александрович. С депутатом Федосеевым это первое их совместное мероприятие, но Сергея Анатольевича по депутатской деятельности он знает только с положительной стороны. «Деятельный, инициативный, и что самое главное – принципиальный, - говорит А. Ульянов. – Если он какое-то дело задумал, то действительно его делает».
 
 
Таким принципиальным общим делом для депутата, общественного советника и жителей двора стало организация парковки. Сейчас элементы детской площадки хаотично расставлены по всему двору, между ними паркуются машины. В результате ни детям нормально не поиграть, ни взрослым не пройти, ни транспорту проехать. «Мы собираемся, и уже договорились с Сергеем Анатольевичем, что детскую площадку скомпонуем в одном месте, а на освободившейся территории сделаем небольшой паркинг, чтобы машины не загромождали дорогу. Например, случись что, к соседнему дому «скорая помощь» сейчас не проедет», - отмечает А. Ульянов.
 
«Парковка тут реально нужна, и сделать ее не так уж сложно, - комментирует С. Федосеев. – К сожалению, управляющая компания пока не хочет идти нам навстречу, но, думаю, вместе с людьми мы этот вопрос решим. Ведь они имеют право комфортно жить в своем дворе. А моя задача – им в этом помочь».
 
Помогает депутат и словом, и делом: вместе с другими он помог подсыпать песком детскую площадку, чтобы там в дождь не стояли лужи. Отрадно было видеть, что в этом дворе на субботник вышло не только старшее поколение, но и юное, причем не только молодые парни, но и дети, и подростки, которые тоже взяли себе работу по силам – сгребать старые листья, убирать мусор.
 
«А вот и хозяйки клумб!» - весело приветствует А. Ульянов женщин, которые вышли обустраивать территорию у подъезда. Пока они убирают землю, мужчины устанавливают ограждение вокруг будущих цветников. Потом, по просьбе жителей и благодаря помощи депутата, клумбы подсыпят плодородной землей, привезут цветочную рассаду. Еще в планах – огородить сеткой место у баскетбольного щита, чтобы ребята смогли играть здесь в футбол, баскетбол и другие игры с мячом.
 
Общими силами работа идет бойко и дружно, во двор выходят все новые жильцы: «Дайте и нам работу!» Работа находится всем. Люди старшего возраста с улыбкой поглядывают на молодежь – она, оказывается, не только в интернете сидит, но и потрудиться может. Для подростков это не только новое интересное дело, но и, пожалуй, важный урок труда и уважения к месту, где живешь, а значит – уважения к себе. И это, возможно, один из главных итогов прошедших субботников.
 
Подготовлено пресс-службой администрации города Великие Луки 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30