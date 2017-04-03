Субботники в Великих Луках: Чтобы комфортно жить в своем дворе

Субботнее апрельское утро для депутата Сергея Анатольевича Федосеева начинается с объезда своего округа. Он у него – один из самых непростых. Здесь и многоэтажки, и частный сектор, и дома, которые должны пойти под расселение.

«Вот разве это дом? – показывает он на образчик раннесоветской архитектуры, двухэтажный барак без каких-либо удобств. – Конечно, людей надо переселять в нормальное жилье. В этом году до сентября будет расселен дом 19-б на ул. Муравьева, признан ветхим и поставлен в очередь на переселение дом № 131 на проспекте Гагарина. Надо бы еще несколько домов в этом районе переселить, будем над этим работать».

Особая зона внимания для С. Федосеева – расположенная неподалеку школа № 6. И с руководством школы, и с родителями детей он работает в постоянном контакте, не раз помогал решать разные проблемы, был желанным гостем на праздничных событиях, таких, как открытие нового дошкольного отделения, которое помогло решить проблему очереди в детские сады в этом районе. Сейчас здание, где занимаются дошколята, огорожено: рядом, где когда-то располагался полуразрушенный второй корпус школы, работают экскаваторы, которые расчищают участок. Совсем скоро здесь начнется строительство нового четырехэтажного здания, где будет бассейн, просторный спортзал, лингафонный кабинет и еще много всего.

«Это важное событие не только для моего округа, но и для всего города, ведь это первая новая школа в городе за последние тридцать лет, - комментирует Сергей Анатольевич. – Радует, что скоро дети будут учиться в современном и красивом здании, в комфортных условиях. Что немаловажно, школа будет куда вместительнее старой, а значит, примет в свои стены больше ребят».

На улицу Ползунова депутат заезжает, чтобы проверить работу коммунальщиков: жители дома № 21 обратились к Сергею Анатольевичу с просьбой прочистить от зарослей кустарников канаву, обустроить небольшой участок подъезда к дому. С очисткой все в порядке: спиленные ветки аккуратно сложены в охапку у стены, откуда их позже заберет мусоровоз. А вот дорожка пока не сделана, это С. А. Федосеев берет себе на заметку, чтобы позже довести дело до конца.

А вот и дом № 23 по улице Молодежной, где Сергей Анатольевич вместе с общественными советниками организовал субботник. Как и практически в любом доме на округе, здесь депутата хорошо знают и ждут. Фронт работы порядочный: нужно обрезать кустарники, спилить лишние деревья, убрать листья. Без лишних слов Сергей Федосеев достает из багажника своей машины бензопилу и берется за дело, освобождая двор от спутанных сухих кустов и деревьев.

«У нас дом очень красивый, много зелени, - рассказывает тем временем общественный советник главы города Жанна Владимировна Основская. – Он просто зарос, надо его немного облагородить, сделать чище, чтобы весной и летом здесь было красиво и уютно».

Еще в планах – убрать огромную старую березу, которая вымахала уже чуть ли не выше дома. Но не стоит думать, что жильцы задумали просто спилить все под корень: на месте старых деревьев будут посажены новые. Общественный советник Николай Николаевич Кузяков, которого во дворе по-свойски зовут просто дядя Коля, живет в этом доме уже тридцать лет.

Вместе с жителями дома № 23, корпус 1 они разбили целую березовую рощу, привезли несколько больших камней-валунов в качестве своеобразной декоративной ограды. В этом году планируют такую ограду закончить. А рядом с домом, рассказывает Николай Николаевич, лучше сажать плодовые деревья, вот у них посажены вишни.

Во дворе дома № 23 главное дерево – большая ель, стройная, пушистая. «Вот какая елка выросла! – гордо говорит Н. Н. Кузяков. – На Новый год мы елку не рубили – наряжали эту».

У Н. Кузякова хозяйский догляд во всем: он ведет вокруг дома, показывает проложенную на газоне под окнами асфальтовую дорожку. Сейчас ее почти не видно под листьями и мхом, беспорядочно выросшие кустарники не дают пройти. «Надо нам все это убрать, прочистить, - говорит Николай Николаевич. – Кусты обрезать, и будет дорожка на загляденье». Ведет на она небольшую полянку, где, как рассказывает дядя Коля, будет установлена большая полукруглая скамейка. Если удастся все сделать, то рядом с домом появится хорошая зона отдыха, где можно посидеть, подышать свежим воздухом, поговорить с соседями.

Для этого С. Федосеев, Ж. Основская и Н. Кузяков дружно берутся за дело: пилят, убирают ветки, сгребают мусор. И постепенно на субботник выходят все новые и новые жильцы, каждому находится дело. Из вынесенных во двор колонок звучит музыка, люди улыбаются, шутят, и кажется, будто снова вернулось время, когда все и работали, и веселились вместе.

«Двор у нас хороший, но вот так все вместе на уборку мы давно не выходили, - говорит Жанна Владимировна Основская. – Наверное, не было инициатора. А теперь вот так дружно собрались». Инициатор – это Сергей Анатольевич Федосеев, которого она характеризует кратко и емко: «Мужик! Настоящий мужик!».

И действительно, депутат работает на субботнике не для галочки, а по-настоящему, по-хозяйски, общается с жителями, многие из которых его хорошо знают. Двор заметно хорошеет, а потом, ближе к маю, здесь еще и появятся новые цветочные клумбы.

Поработав на этом субботнике, Сергей Анатольевич отправляется на следующий. Общественным советником от дома № 139 на проспекте Гагарина является Андрей Александрович Ульянов. К общественной работе ему не привыкать. «Еще в коммунистические времена был председателем Союза воинов-интернационалистов, вел военно-патриотический клуб, сейчас состою в учредителях Союза десантников России, - рассказывает он. – В наше время с этим сложнее, зарабатывать надо, плюс свои личные заботы, думал уже отойти от общих дел, но вот люди вокруг не дают, опять пришлось включиться в общественную работу».

«Если это внутри есть, то уже никуда не денется», - улыбается Андрей Александрович. С депутатом Федосеевым это первое их совместное мероприятие, но Сергея Анатольевича по депутатской деятельности он знает только с положительной стороны. «Деятельный, инициативный, и что самое главное – принципиальный, - говорит А. Ульянов. – Если он какое-то дело задумал, то действительно его делает».

Таким принципиальным общим делом для депутата, общественного советника и жителей двора стало организация парковки. Сейчас элементы детской площадки хаотично расставлены по всему двору, между ними паркуются машины. В результате ни детям нормально не поиграть, ни взрослым не пройти, ни транспорту проехать. «Мы собираемся, и уже договорились с Сергеем Анатольевичем, что детскую площадку скомпонуем в одном месте, а на освободившейся территории сделаем небольшой паркинг, чтобы машины не загромождали дорогу. Например, случись что, к соседнему дому «скорая помощь» сейчас не проедет», - отмечает А. Ульянов.

«Парковка тут реально нужна, и сделать ее не так уж сложно, - комментирует С. Федосеев. – К сожалению, управляющая компания пока не хочет идти нам навстречу, но, думаю, вместе с людьми мы этот вопрос решим. Ведь они имеют право комфортно жить в своем дворе. А моя задача – им в этом помочь».

Помогает депутат и словом, и делом: вместе с другими он помог подсыпать песком детскую площадку, чтобы там в дождь не стояли лужи. Отрадно было видеть, что в этом дворе на субботник вышло не только старшее поколение, но и юное, причем не только молодые парни, но и дети, и подростки, которые тоже взяли себе работу по силам – сгребать старые листья, убирать мусор.

«А вот и хозяйки клумб!» - весело приветствует А. Ульянов женщин, которые вышли обустраивать территорию у подъезда. Пока они убирают землю, мужчины устанавливают ограждение вокруг будущих цветников. Потом, по просьбе жителей и благодаря помощи депутата, клумбы подсыпят плодородной землей, привезут цветочную рассаду. Еще в планах – огородить сеткой место у баскетбольного щита, чтобы ребята смогли играть здесь в футбол, баскетбол и другие игры с мячом.

Общими силами работа идет бойко и дружно, во двор выходят все новые жильцы: «Дайте и нам работу!» Работа находится всем. Люди старшего возраста с улыбкой поглядывают на молодежь – она, оказывается, не только в интернете сидит, но и потрудиться может. Для подростков это не только новое интересное дело, но и, пожалуй, важный урок труда и уважения к месту, где живешь, а значит – уважения к себе. И это, возможно, один из главных итогов прошедших субботников.

Подготовлено пресс-службой администрации города Великие Луки

Источник: Псковская Лента Новостей