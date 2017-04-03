Сегодня: Вторник, 04 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Суперхиты мясных продуктов Вейдерсы из неопрена Аренда Возмущены и требуют опровержения Кинокайф Рядом с домом Содружество и сотворчество День открытых дверей ФВТЭ Конкурс на звание лучшей Участки на берегу реки Великой
Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники псковского митинга против повышения кадастровой стоимости садоводческих земель приняли резолюцию

Участники митинга против повышения кадастровой стоимости земельных участков и роста земельного налога в Пскове приняли резолюцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Рабочий проект резолюции зачитал председатель...154



Специалисты из Невского спасательного центра обезвредят авиабомбу в Порховском районе

04.04.2017 09:08 ПЛН, Псков

Авиабомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50 обнаружена в Порховском районе вблизи деревни Шмойлово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Соответствующая информация поступила в ведомство из полиции.
 
Специалисты прибыли на место обнаружения взрывоопасного предмета, определили, что взрывоопасная бомба находится в 200 метрах от жилых домов. В настоящее время у д. Шмойлово выставлена охрана. Подготовлена заявка в Северо-Западный региональный центр МЧС России для выделения специалистов Невского спасательного центра, которые обезвредят взрывоопасный предмет. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30