Лучшего «Ворошиловского стрелка» определят в Великих Луках

18 апреля в 18.00 в Великих Луках состоится третий этап чемпионата города по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, «Ворошиловский стрелок» - специальное звание, которое присваивается игроку за конкретные заслуги в игре. Знак «Ворошиловского стрелка» может быть разным - бриллиантовым, золотым, серебряным или бронзовым.

Правила игры достаточно необычны: ведущий задает вопросы, разбитые по темам, по одному вопросу из темы.

Игрок, желая ответить на вопрос, нажимает на кнопку, после чего раздается звуковой и световой сигнал.

При правильном ответе на вопрос игрока, например, за зеленым игровым столом, игрок соперников за зеленым игровым столом покидает игру. При неправильном ответе покидает игру игрок, давший неправильный ответ.

Побеждает та команда, у которой останется больше игроков.

Источник: Псковская Лента Новостей