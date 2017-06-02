Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Автоблоги
Политика
«Акценты» Донецкого: Шлосберг против Навального, шорт-лист «Единой России» и альтернатива «команде Цецерского»22
Общество
В полдень в Финском парке начнется семейный праздник «Все лучшее - детям!» с бесплатным мороженым и ростовыми куклами3
Неправильно заполненная форма отчетности не может служить основанием для внеплановой проверки — Аркадий Мурылев
Фестивали
Доброхоты из Пскова, Петербурга и Белгородской области помогают музейщикам проводить LI Пушкинский праздник поэзии
НОВОСТИ
Тюменский губернатор Владимир Якушев положительно оценил опыт Псковской области по развитию туризма12
НОВОСТИ
Вопросы скоса травы и оплаты населением коммунальных услуг обсуждались на совещании УГХ с управляющими компаниями8