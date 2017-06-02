Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

3 июня в Русской Православной Церкви отмечается Троицкая родительская суббота. Поминальная родительская суббота устроена накануне празднования дня Святой Троицы и называется Троицкой субботой.

Она связана с основанием Церкви Троицей и Сошествием Святого Духа. В этот день молятся за усопших, чтобы Господь простил их, и верят, что Дух Божий касается не только живущих и молящихся, но и усопших.

Накануне Троицкой субботы, в пятницу вечером в Церкви служат парастаc. Парастаc - с греческого ходатайство, во время этого богослужения ходатайствуют за своих усопших.

Троицкая суббота называется еще и родительской, потому что наши родители ближе всех нам по плоти, поэтому начинается поминание с усопших родителей. В церковной поминальной записке пишут прежде имена усопших родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев.

В родительскую субботу богослужения имеют один богослужебный чин, состоящий из вечерни и утрени, поются песнопения заупокойного характера. Присутствуют поминальный канон, поминальные стихиры, песнопения. Вечерня переходит в утреню, а после утрени и Литургии обязательно служится Вселенская панихида. Этим заканчивается поминальный чин, который будет совершаться в Троицкую родительскую субботу.

В Пскове и Великих Луках в Троицкую субботу и в Троицу будет организовано дополнительное движение автобусов до кладбищ.

Так, 3 и 4 июня будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина - Орлецы-2» в период с 9.00 до 15.00. 3 июня с интервалом движения 15 минут, 4 июня - с интервалом 6-8 мин.

Стоимость одной поездки составляет 22 рубля. Льготы, месячные проездные билеты не действительны.

3-4 июня будет организован заезд автобуса маршрута №9 на кладбище - «Белый Мох». 3 июня рейсы от вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища - 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

4 июня рейсы от вокзала - 9.45, 10.45, 12.00, 13.00. Рейсы от кладбища - 10.15, 11.15, 12.30, 13.30.

Стоимость проезда - 22 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

4 июня движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам>>>

В Великих Луках 3 и 4 июня с 08.00 до 15.00 будет организовано дополнительное движение автобусов от пл. Ленина к местам захоронений: на кладбища «Воробецкое» и «Зеленая зона».

Отправление автобусов осуществляется по мере их наполнения.

Работа автобусов, следующих по маршруту №6 «Райбольница - Демидово», будет осуществляться с интервалом 30 минут. №106 «Райбольница - Карцево» - по расписанию выходного дня.

Автобусы №3 проследуют до кладбища «Иванцево» и автобусы №11 - до кладбища «Божно».

Источник: Псковская Лента Новостей