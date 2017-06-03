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День Святой Троицы празднуют православные

04.06.2017 08:48 ПЛН, Псков

День Святой Троицы празднует сегодня Русская православная церковь. В этот день вспоминается и прославляется сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков в Сионской горнице Иерусалима, через которое открылось действие третьего Лица Пресвятой Троицы, и христианское учение о спасении человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты.

День Святой Троицы является днем рождения христианской Церкви. В этот день крестилось три тысячи человек, ставшие первыми членами Церкви, и этот день является началом бытия христианской Церкви. День Святой Троицы - начало духовного лета, когда приходит время плодоношения. Святая Троица абсолютно завершает торжество Пасхи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в информационной службе Псковской епархии, летописи называли Домом Матери Божией - Киев, Домом Премудрости Божией - Новгород, а Псков - Домом Святой Живононачальной Троицы на Русской земле. Господь так показал это великой Равноапостольной княгине Ольге, которая увидела три светоносных луча на месте, где высокий холм омывается реками Великой и Псковой, ныне на этом холме Кремль и Свято - Троицкий собор.

День Святой Троицы является престольным праздником в Свято-Троицких соборах Псковской епархии: Острова, Невеля, Себежа и Свято-Троицком Творожковском монастыре.

В Пскове и Великих Луках в Троицу будет организовано дополнительное движение автобусов до кладбищ.

Так, 4 июня будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина - Орлецы-2» в период с 9.00 до 15.00 с интервалом 6-8 мин.

Стоимость одной поездки составляет 22 рубля. Льготы, месячные проездные билеты не действительны.

4 июня будет организован заезд автобуса маршрута №9 на кладбище - «Белый Мох». Рейсы от вокзала - 9.45, 10.45, 12.00, 13.00. Рейсы от кладбища - 10.15, 11.15, 12.30, 13.30.

Стоимость проезда - 22 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

4 июня движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам>>>  

В Великих Луках 4 июня с 08.00 до 15.00 будет организовано дополнительное движение автобусов от пл. Ленина к местам захоронений: на кладбища «Воробецкое» и «Зеленая зона».

Отправление автобусов осуществляется по мере их наполнения.

Работа автобусов, следующих по маршруту №6 «Райбольница - Демидово», будет осуществляться с интервалом 30 минут. №106 «Райбольница - Карцево» - по расписанию выходного дня.

Автобусы №3 проследуют до кладбища «Иванцево» и автобусы №11 - до кладбища «Божно».

Источник: Псковская Лента Новостей



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