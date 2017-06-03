Праздничное богослужение пройдет в честь Троицы в храме Святителя Николая в урочище Никольском-Заклюке

По благословению Епископа Великолукского и Невельского Сергия к празднику в честь Живоначальной Троицы 4 июня в 9.00 в храме Николая Чудотворца и Сергия Радонежского в урочище Никольском-Заклюке пройдет праздничное богослужение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, божественную литургию проведет архимандрит Сергий (Стуров).

Добавим, что в этом году Никольскому храму в урочище Никольском-Заклюке исполняется 250 лет. Храм Святителя Николая был построен в 1767 году на средства Ф. Е. Пущина. Интересный образец барокко со строго геометрическими формами декора. Основной объем верхнего храма - двусветный четверик, завершенный восьмериком с главкой, небольшой трапезной связанный со стройной колокольней. Имела два престола: в верхнем этаже - в честь святителя и чудотворца Николая, в нижнем - в честь преподобного Сергия Радонежского. На колокольне висело 9 колоколов. Причт состоял из священника и псаломщика. Церковной земли - 74 десятины. При церкви действовала церковно-приходская школа.

По преданию, в храме венчался великий полководец Михаил Кутузов. Церковь закрыта в конце 1930-х годов, в 1980 годы повреждена пожаром.

В настоящее время ведутся работы по реставрации здания. Несколько лет храм не был открыт для верующих из- ненадлежащего состояния. Теперь там проходят божественные литургии, венчания и крестины.

Источник: Псковская Лента Новостей