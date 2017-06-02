В полдень в Финском парке начнется семейный праздник «Все лучшее - детям!» с бесплатным мороженым и ростовыми куклами

Сегодня в Финском парке пройдет семейный праздник «Все лучшее - детям!», приуроченный к Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, которые отмечаются 1 июня. Организаторы праздника - Центр Деловой Информации и Псковский городской молочный завод.

На открытой сценической площадке Финского парка (на спуске от Областного центра, набережная реки Пскова) разместятся аниматоры и ведущие конкурсов, лотереи, квестов, а также ростовые куклы: Маша и медведь, фиксики, ведьмочки и робот БамблБи.

Дети и взрослые смогут принять участие в лотерее, конкурсах и развлекательной программе. Будут подведены итоги фотоконкурса «Молочковый кот». Конечно же, не обойдется и без любимых детворой воздушных шариков, вкусных сюрпризов, аквагрима и веселой музыки.

Всех без исключения гостей абсолютно бесплатно угостят мороженым и молочным «снежком» от Псковского городского молочного завода.

Начинаем в Финском парке в 12.00. Вход - свободный. Отдыхаем всей семьей! 0+

Источник: Псковская Лента Новостей