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Герои любимых мультиков и робот Бамблби примут участие в семейном празднике «Все лучшее - детям!» 3 июня

Герои любимых мультиков и робот Бамблби примут участие в семейном празднике «Все лучшее - детям!» 3 июня

Семейный праздник «Все лучшее - детям», который пройдет 3 июня в Финском парке, соберет на своей площадке любимых детьми героев. Ребят встретят веселые Маша и Медведь, фиксики,...2



В полдень в Финском парке начнется семейный праздник «Все лучшее - детям!» с бесплатным мороженым и ростовыми куклами

03.06.2017 10:11 ПЛН, Псков

Сегодня в Финском парке пройдет семейный праздник «Все лучшее - детям!», приуроченный к Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, которые отмечаются 1 июня. Организаторы праздника - Центр Деловой Информации и Псковский городской молочный завод.

На открытой сценической площадке Финского парка (на спуске от Областного центра, набережная реки Пскова) разместятся аниматоры и ведущие конкурсов, лотереи, квестов, а также ростовые куклы: Маша и медведь, фиксики, ведьмочки и робот БамблБи.

Дети и взрослые смогут принять участие в лотерее, конкурсах и развлекательной программе. Будут подведены итоги фотоконкурса «Молочковый кот». Конечно же, не обойдется и без любимых детворой воздушных шариков, вкусных сюрпризов, аквагрима и веселой музыки.

Всех без исключения гостей абсолютно бесплатно угостят мороженым и молочным «снежком» от Псковского городского молочного завода.

Начинаем в Финском парке в 12.00. Вход - свободный. Отдыхаем всей семьей! 0+

Источник: Псковская Лента Новостей



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Семейный праздник «Все лучшее - детям»


 

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