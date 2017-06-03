Михаил Бублик: Псковичи, слушайте любимые песни на 105,3 FM

Эстрадный певец Михаил Бублик поздравил радио «Шансон» с началом вещания в Пскове: «Всем привет, с вами Михаил Бублик, поздравляю радио «Шансон» Псков с началом вещания. Слушайте любимые песни на частоте 105,3 FM».

Михаил Бублик - украинский и российский эстрадный певец, музыкант и исполнитель в жанре поп-музыка. Лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». В 2010 году вышел дебютный сингл Михаила Бублика «Прости», с которым он выступил на церемонии вручения музыкальной премии «Питер FM» в Санкт-Петербурге. Затем вышла композиция «Вместе мы обязательно будем», ставшая одним из главных хитов певца.

Аудиозапись:



Напомним, одна из самых популярных радиостанций страны, радио «Шансон» - теперь в Пскове и Псковском районе на частоте 105,3 FM.

Радио «Шансон», входящее в ТОП-10 самых популярных радиостанций России*, ежедневно включают 800 городов и поселков нашей страны, а это 9 млн человек. Потому что радио «Шансон» - качественная отечественная музыка. Для вас поют группировка «Ленинград», Лолита, Наргиз, Юрий Шевчук, Ирина Аллегрова, Валерий Сюткин, Григорий Лепс, группа «На-на», «Uma2rman» и многие-многие другие.

Тысячи дисков, сотни исполнителей, огромная аудитория и высокие рейтинги – вот что такое «Шансон». Включайте и слушайте душевное радио в машинах, офисах, магазинах, на даче и на природе!

Отдыхайте с «Шансоном»!

Радио «Шансон» в Пскове входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса» наряду с электронными периодическими изданиями «Псковская Лента Новостей», «Центр Деловой Информации Псковской области», радио «Эхо Москвы» в Пскове», «Европа Плюс», «Наше радио».

Встречай, Псков! Радио «Шансон» уже с тобой! Настраиваемся на 105,3 FM!

*TNS RadioIndex России июль-декабрь 2016

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Источник: Псковская Лента Новостей