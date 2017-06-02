Неправильно заполненная форма отчетности не может служить основанием для внеплановой проверки — Аркадий Мурылев

Неправильно или ошибочно заполненная форма отчетности не может служить основанием для внеплановой проверки. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев на выездном заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и по противодействию коррупции, состоявшемся в Великих Луках.

Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, в рамках заседания была затронута острая проблема массовых внеплановых проверочных мероприятий. «Как и прогнозировалось ранее, снижение количества плановых проверок повело за собой увеличение внеплановых проверок» - отметил бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Как в предыдущем году, в доказательство существующей проблемы уполномоченный привел пример организации внеплановых проверок Государственной инспекцией труда Псковской области.

Аркадий Мурылев пояснил, что источником внеплановых проверок является Государственный комитет по труду и занятости населения Псковской области, точнее – информация, поступающая из комитета в адрес Государственной инспекции труда по Псковской области о непроведении специальной оценки условий труда в организациях.

Первопричиной являются сведения, которые сам предприниматель подает в ФСС по форме 4.

Стоит отметить, что даже многие опытные бухгалтеры допускают ошибки в заполнении данной формы в силу различных обстоятельств, т.е. не всегда в отношении проведенной специальной оценки условий труда информация является актуальной. Стоит ли говорить об индивидуальных предпринимателях, которые совмещают должность директора и бухгалтера? К слову, в этом году этот список предприятий на 190 листах. Таким образом, вышеуказанные сведения (из формы 4) ФСС направляет в комитет, и далее эта информация, не проверенная комитетом, направляется в инспекцию труда с формулировкой провести проверочные мероприятия, так отсутствие специальной оценки условий труда влечет возникновение угрозы жизни и здоровья.

В целом все действовали в рамках компетенции, при проведении документарных проверок даже согласование с органами прокуратуры не требуется, а на практике оказывается, что из-за невнимательности/ошибки бухгалтера или других факторов организация терпит временные и другие издержки, выполняя требования контрольно-надзорного органа.

Из анализа обращений и жалоб предпринимателей следует, что иногда контрольно-надзорные органы выходят за рамки предмета проверки, запрашивают излишние документы, надлежащим образом не уведомляют хозяйствующие субъекты о проведении проверки и о ее результатах. Все доставляет предпринимателям множество неудобств и мешает стабильной деятельности.

По мнению уполномоченного, неправильно или ошибочно заполненная форма отчетности никак не может служить основанием для проведения внеплановой проверки, на это он и обратил внимание органов прокуроры в своем выступлении. Кроме того, в целях разрешения данной проблемы уполномоченным подготовлены письма, в том числе губернатору области.

Источник: Псковская Лента Новостей