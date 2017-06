Каждый год фестиваль «Нашествие» ставит рекорды, и 2017 год не станет исключением, уверены организаторы

Крупнейший Всероссийский фестиваль под открытым небом «Нашествие-2017», состоится в 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

«Нашествие» проводится с 1999 года и является самым масштабным и самым посещаемым фестивалем на постсоветском пространстве. Статистика говорит сама за себя.

Первый фестиваль «Нашествие» в ДК «Горбунова» посетили 4000 человек, а уже через несколько лет, в 2001 году, на фестивале побывало более 100 000 зрителей. В 2016 году был установлен очередной рекорд – на фестиваль приехали 205 000 гостей.

В 1999 году на сцене фестиваля выступили 11 групп, а на «Нашествии-2016» полноценные концерты отыграли 102 коллектива.

«Нашествие» – самый масштабный фестиваль и с точки зрения территории и инфраструктуры. На поле размером 200 га работают 2500 сотрудников правоохранительных органов. 205 000 гостей фестиваля кормят 200 поваров, а приготовленная еда считается в тоннах. Только в 2016 году было приготовлено и съедено 4 тонны шашлыка, 8 тонн плова и 82 342 пирожков.

В кратких перерывах между музыкальными сетами «наши» успевают побывать на 23 площадках, где играют в футбол, волейбол, проходят квесты, летают на воздушных шарах, посещают выставки, выигрывают призы и просто отдыхают. А еще они знакомятся, влюбляются и даже создают семьи – в прошлом году в фестивальном ЗАГСе 576 пар стали мужем и женой.

Каждый год «Нашествие» ставит новые рекорды, и 2017 год не станет исключением.

Организатором фестиваля является одна из ведущих российских радиостанций НАШЕ Радио. Аудитория НАШЕго Радио в России составляет 3,3 млн слушателей в день. Еженедельная аудитория – 7,8 млн человек. В настоящее время в интернете НАШЕ Радио – самая популярная российская радиостанция для миллионов русскоговорящих граждан стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина» и более 15 лет – фестиваля «Нашествие».

В этом году фестиваль пройдет с 7 по 9 июля в Тверской области. Выступление на «Нашествие» - всегда особенно и для артистов, и для зрителей. Каждый год музыканты стараются порадовать своих поклонников и готовят им сюрпризы. Так, в этом году легендарные рок-музыканты Гарик Сукачев & «Бригада С» станут хедлайнерами сцены НАШЕ 2.0, группа Lumen отыграет сет из самых мощных и жестких песен и завершит тур «Хроника бешенных дней», Вячеслав Бутусов отметит 35-летие «Наутилуса Помпилиуса» на Главной сцене фестиваля, а «ДДТ» снова выступит с программой «История звука», чтобы дать возможность послушать ее всем, кого не вместил «Олимпийский».

На сегодняшний день список заявленных участников выглядит так: Lumen, «Браво», Гарик Сукачев & «Бригада С», Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и The Matrixx, ДДТ, «Дельфин», Наив, Animal Джаz, Louna, «Алиса», «Анимация», «Браво», «Калинов мост», Кипелов, Княzz (при участии Балу), «Кукрыниксы», «Мельница», Найк Борзов, «Несчастный случай», «Пикник», «Пилот», «Серьга», Сергей Бобунец, «Сплин», Сурганова и Оркестр, «Уматурман», Чиж & Co, Tequilajazzz, The Hatters и 25/17.

В 2017 году всех участников ждет несколько важных изменений. «Нашествие-2017» станет комфортнее и удобнее, в том числе и для автомобилистов. Больше не будет входов и парковок для VIP-персон. Каждый посетитель фестиваля сможет попасть на «Нашествие» через удобный ему вход и воспользоваться ближайшей парковкой. В магазин, на речку и по другим популярным маршрутам всех желающих будут возить шаттлы.

На «Нашествии-2017» будет не два, а целых три палаточных лагеря. Найти их будет очень просто – каждый палаточный городок получит название в честь одного из легендарных русских рок-клубов. «Ленинградский рок-клуб» «Московская рок-лаборатория» и «Свердловский рок-клуб» получат по собственному палаточному лагерю – «Ленинград», «Москва» и «Свердловск» соответственно. И наконец, в 2017 году фестиваль станет доступнее для молодой аудитории. Если раньше подростки до 12 лет могли принять участие в главном приключении лета совершенно бесплатно, то теперь возрастной ценз сдвинулся до 13 лет.

Напомним, Псковская Лента Новостей и «НАШЕ радио» (103.0 FM) проводит ставший уже традиционным розыгрыш билетов на самое главное приключение лета - фестиваль «Нашествие», который пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

Условия розыгрыша:

1. Быть участником группы Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте»

2. Гореть желанием попасть на главное приключение лета

3. Собрать дружную команду из 4 человек

4. Представить в специальной теме в группе ПЛН «ВКонтакте» название и визитную карточку своей компании в свободной форме. Приветствуется творческий подход и оригинальность.

По итогам конкурса будут определены 5 компаний-победительниц , которые получат:

1. Входные либо FAN-билеты на 4-х человек

2. Палаточное место

3. Парковочное место

Итоги конкурса будут подведены в 10.00 в понедельник, 5 июня . Лучших определят редакции Псковской Ленты Новостей и «НАШЕго радио». В этот же день все победители должны будут предоставить паспортные данные для оформления именных билетов.

Источник: Псковская Лента Новостей