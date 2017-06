Проживание на территории «Нашествия» в 2017 году стало еще более удобным – организаторы

Проживание на территории «Нашествия» в 2017 году стало еще более удобным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Нашего радио», ЗАО «Мультимедиа Холдинг», крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом Нашествие-2017, который состоится в 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

«Нашествие» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным и молодым исполнителям. На сегодняшний день список заявленных участников выглядит так: Lumen, «Браво», Гарик Сукачев & «Бригада С», Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и The Matrixx, ДДТ, «Дельфин», Наив, Animal Джаz, Louna, «Алиса», «Анимация», «Браво», «Калинов мост», Кипелов, Княzz (при участии Балу), «Кукрыниксы», «Мельница», Найк Борзов, «Несчастный случай», «Пикник», «Пилот», «Серьга», Сергей Бобунец, «Сплин», Сурганова и Оркестр, «Уматурман», Чиж & Co, Tequilajazzz, The Hatters и 25/17.

На Главном приключении года помимо нескольких сцен есть место театру, кино, музею, лекциям, пилотажным группам, конкурсам, историческим реконструкциям, ЗАГСу и многому другому. Фестиваль давно перестал быть только музыкальным событием.

«Нашествие» является одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктурой.

В 2017 году одним из главных нововведений стали именные билеты, которые обеспечат дополнительную безопасность на фестивале. Проживание на территории «Нашествия» стало еще более удобным – в этом году будет организовано не два, а три палаточных городка. «Ленинград», «Москва» и «Свердловск», а по популярным маршрутам будет налажено бесплатное автобусное сообщение.

С 2009 года Главное приключение года обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области находится в 10 км от федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург и в 4 км от ж/д платформы Конаковский Мох.

Каждый год организаторы делают все, чтобы с каждым годом бытовые условия для зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и ярче.

«Нашествие» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с 1999 года, и стал самым масштабным и самым посещаемым фестивалем на постсоветском пространстве. В 2016 году «Нашествие» посетили более 200 000 человек.

Организаторы:

НАШЕ Радио – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга» («Национальная служба новостей», радиостанции Вest FM, ROCK FM, Радио JAZZ 89.1 FM, ULTRA и др.), одного из крупнейших холдингов по количеству вещающих радиостанций частных компаний России.

Аудитория НАШЕго Радио в России составляет 3,3 млн слушателей в день. Еженедельная аудитория – 7,8 млн человек. В настоящее время в интернете НАШЕ Радио – самая популярная российская радиостанция для миллионов русскоговорящих граждан стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основу музыкального плей-листа радиостанции составляют такие легендарные артисты, как Гарик Сукачев, «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «Чайф», БИ-2, «Ночные Снайперы» и многие другие. Благодаря НАШЕму Радио обрели всенародную любовь многие музыканты из России и ряда других стран — Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии.

Более 10 лет «Наше Радио» является организатором национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина» и более 15 лет – фестиваля «Нашествие».

Напомним, Псковская Лента Новостей и «НАШЕ радио» (103.0 FM) проводит ставший уже традиционным розыгрыш билетов на самое главное приключение лета - фестиваль «Нашествие», который пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

Условия розыгрыша:

1. Быть участником группы Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте»

2. Гореть желанием попасть на главное приключение лета

3. Собрать дружную команду из 4 человек

4. Представить в специальной теме в группе ПЛН «ВКонтакте» название и визитную карточку своей компании в свободной форме. Приветствуется творческий подход и оригинальность.

По итогам конкурса будут определены 5 компаний-победительниц , которые получат:

1. Входные либо FAN-билеты на 4-х человек

2. Палаточное место

3. Парковочное место

Итоги конкурса будут подведены в 10.00 в понедельник, 5 июня . Лучших определят редакции Псковской Ленты Новостей и «НАШЕго радио». В этот же день все победители должны будут предоставить паспортные данные для оформления именных билетов.

Источник: Псковская Лента Новостей