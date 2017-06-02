Почти половина россиян жалеет о недостатке времени на общение с детьми

Почти половина (48%) россиян, у которых есть дети школьного возраста, утверждают, что общаются с детьми меньше, чем хотелось бы (13% бывают с ними больше, чем хотят, 36% - столько, сколько хочется). К таким выводам пришли социологи фонда «Общественное мнение», проанализировав результаты опроса, проведенного 28 мая среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ.

Как сообщает «Интерфакс», примерно такая же доля родителей школьников (51%) отмечают, что их с отношения детьми более близкие, чем были у них самих с родителями. Об обратном сказал каждый десятый (10%).

При этом почти половина родителей (45%) говорят, что проводят со своими детьми больше времени, чем их родители проводили с ними.

Каждый пятый (21%) говорит, что проводит времени со своим ребенком меньше, а менее трети (30%) - что столько же.

В целом среди всех опрошенных россиян 82% считают, что современные дети сильно отличаются от них и их сверстников, когда они были детьми. Это отличие проявляется в том, что современные дети много сидят за компьютером, мало гуляют, менее общительные (18%), у них есть компьютер, мобильный телефон, они лучше разбираются в технике (15%).

Еще 16% отмечают, что современные дети умные, развитые, информированные. В то же время каждый десятый говорит, что эти дети глупые, малообразованные, не стремятся к знаниям (10%), они грубые, невоспитанные, не уважают старших (9%).

Источник: Псковская Лента Новостей