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В Псковской области в воскресенье сохранится вероятность небольших дождей

03.06.2017 18:14 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 4 июня, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.

Ветер западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: ночью +2…+7., днем +13…+18 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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