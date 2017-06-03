Псковичам советуют осторожнее обращаться с садовым инвентарем

Псковичам советуют осторожнее обращаться с садовым инвентарем. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в самом разгаре активные работы на дачных и приусадебных участках, которые предполагают использование различного оборудования, инструментов и так далее, поэтому требуют соблюдения определенных правил техники безопасности, которые помогут избежать травм и прочих неприятностей.

Большинство садовых инструментов имеют острые поверхности и углы. Перед применением инвентаря необходимо проверить их исправность. Помимо прочих характеристик, которым должен соответствовать тот или иной инструмент, обратите особое внимание на то, чтобы все рукоятки были надежно закреплены. Использовать инструменты можно только по их прямому назначению. При обработке почвы и обрезке кустарников следует беречь руки и ноги, чтобы не поранить их острыми краями инструментов. Нельзя бросать инструменты, лучше передавать их из рук в руки. При перевозке лопат, вил, грабель, мотыг на острые поверхности следует надевать защитный чехол. Нельзя позволять детям пользоваться секаторами, садовыми ножами и другими острыми инструментами.

Помните, что размотанный шланг, прислоненная к дереву коса или мотыга, брошенные грабли и тому подобное могут стать причиной серьезной травмы, поэтому внимательно следите за тем, куда вы кладете инвентарь на время, пока он не используется, а после окончания работ не забывайте убирать его в специально отведённое место.

При работе со стремянками и лестницами надевайте обувь с нескользящей подошвой. Также помните, что нельзя прислонять лестницу к ветвям, а также подкладывать для того, чтобы обеспечить устойчивость, под ее нижние концы различные предметы, доски или камни.

В настоящее время для осуществления садовых и огородных работ часто используют мотоблоки, газонокосилки и так далее. Прежде чем использовать какое-либо оборудование, внимательно изучите руководство по эксплуатации. Запрещается эксплуатировать неисправную технику, в случае каких-либо отклонений от правил, например, при появлении вибраций или повышенного шума, следует немедленно прекратить работу. Начинать работу можно только после того, как произведена проверка на предмет правильной установки и надёжного крепления всех элементов техники.

Запрещается бросать технику без присмотра в рабочем состоянии. Кроме того, на время перерыва лучше убрать ее в отведенное для нее место. Помните, что при работе с газонокосилкой или триммером не допускается чье-либо присутствие в опасной рабочей зоне (радиус которой – 15 м). Никогда не косите без перерывов – их необходимо делать через каждые 10 – 15 минут. Заправляйте и заводите триммер только на сухой ровной поверхности вдали от источников открытого огня. Если пролилась топливная смесь, вытрите следы горючего с корпуса устройства. Категорически запрещается заправлять мотокосу при работающем или горячем моторе.

Следите за чистотой на своем участке, не оставляйте на территории строительный мусор, битое стекло, доски и тому подобное, так как это может стать причиной травмы. Каждый садовод должен иметь защитные очки и рабочие рукавицы, которые защитят от брызг химикатов, ссадин, пыли и грязи.

Проверьте наличие аптечки, при необходимости пополните её медикаментами и перевязочными материалами.

Источник: Псковская Лента Новостей