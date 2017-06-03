План установки детских игровых площадок на территории Пскова в 2017 году утвердит гордума

Верите ли вы в чистоту и безупречность проведения государственных и муниципальных конкурсов (аукционов) в Псковской области?

Да, верю. У нас строгое законодательство на этот счет

Да. Если и бывают нарушения, то лишь по процедурным моментам

Нет, не верю. В нашей стране такие механизмы не работают

Нет, не верю. Всё на аукционах построено на сговорах

Я на этом не зарабатываю — мне данная тема безразлична

Затрудняюсь ответить







