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План установки детских игровых площадок на территории Пскова в 2017 году утвердит гордума

03.06.2017 15:16 ПЛН, Псков

План установки детских игровых площадок на территории города Пскова в 2017 году планируется утвердить на сессии городской Думы. Проект решения опубликован на официальном сайте муниципалитета. В него включено 12 площадок — по одной в каждом из 12 одномандатных округов. Общий объем финансирования из городского бюджета, запланированный на установку площадок, составит 2919,1 тыс. рублей.

План установки детских игровых площадок на территории

муниципального образования «Город Псков» на 2017 год

 

п/п

Наименование работ

(Название улиц)

Срок исполнения

округа

Объем финансирования

1

Октябрьский проспект,

д. 31а, 31б, 33а

В течение 2017 года

Округ №1

Турчин Г.М.

2919,1 тыс. рублей

2

Ул. Новгородская, д.14, 14а

В течение 2017 года

Округ №2

Коваленко В.А.

3

Пр. Энтузиастов, д.5,7

В течение 2017 года

Округ №3

Калинин С.М.

4

Ул. Лепешинского,

д.8, 10, 12, 14, 16а

В течение 2017 года

Округ №4

Гаврилов С.В.

5

Ул. Олега Зобова, д. 11а, 13, 19

В течение 2017 года

Округ №5

Цецерский И.Н.

6

Ул. Максима Горького, д.14/6

В течение 2017 года

Округ №6

Комиссаров И.А.

7

Ул. Достовалова, д.10, 12

В течение 2017 года

Округ №7

Сиротин И.Е.

8

Ул. Западная, д.21

В течение 2017 года

Округ №8

Николаева Л.А.

9

Ул. Коммунальная, д.58, 58а

В течение 2017 года

Округ №9

Болотин К.В.

10

Ул. Коммунальная, д.26

В течение 2017 года

Округ №10

Полонская Е.А.

11

Ул. Алексея Алехина, д.10

В течение 2017 года

Округ №11

Стороненков Г.И.

12

Ул. Петрова, д.2, 2а, 4

В течение 2017 года

Округ №12

Лесников В.С.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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