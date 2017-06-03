Эшелон с псковскими десантниками отправился в Белоруссию на учения «Славянское братство-2017»

Подразделение 67-й десантно-штурмовой дивизии отправилось в пятницу в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях «Славянское братство - 2017» с участием военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил журналистам командир дивизии генерал-майор Алексей Наумец. Он будет присутствовать на маневрах в качестве военного наблюдателя.

«Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях "Славянское братство-2017". В пункт назначения эшелон прибудет утром 5 июня» , - сказал генерал.

По его словам, железнодорожным транспортом в Брест будут доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием (автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки), 24 единицы бронетехники (БМД-2КУ, БТР-Д, БМД-1К) и свыше 10 единиц автомобильной техники.

«На учениях российские десантники будут действовать в полной боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин - в индивидуальных защитных комплектах "Ковбой", применение которых в 2-2,5 раза сокращает безвозвратные потери при огневом и взрывном воздействии противника», - отметил А.Наумец.

После разгрузки эшелона российские десантники на своих боевых машинах совершат 20-км марш в развернутый белорусскими военными полевой лагерь, добавил он.

Маневры «Славянское братство-2017» с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии пройдут 6-14 июня на белорусском полигоне Брестский.

Источник: Псковская Лента Новостей