«Генеральную уборку» в палкинской деревне Вернявино проведут 10 июня активисты ОНФ и местные жители

Экологическое мероприятие в рамках проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта пройдет 10 июня в деревне Варнявино Палкинского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

«Друзья! Присоединяйтесь к первому летнему мероприятию в рамках проекта "Генеральная уборка". Два весенних субботника собрали большое число сознательных и светлых людей, с которыми было приятно и работать, и общаться. Надеемся в Вернявино таких будет не меньше!». - подчеркнули активисты ОНФ.

Принять участие в экологической акции могут все желающие. Вместе с активистами ОНФ они расчистят от мусора берега прудов, подготовят их к летнему сезону и обустроят волейбольную площадку. По окончании работы участники акции смогут выпить ароматного чая у костра, а если повезет с погодой — посмотреть на Луну в большой телескоп.

Сбор участников акции состоится в 17.00 у школы. «Просим по возможности взять с собой рабочие перчатки и хорошее настроение», - призывают организаторы.

Источник: Псковская Лента Новостей