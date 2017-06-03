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Псковская область занимает 10 место в рейтинге делового гостеприимства российских регионов

03.06.2017 13:04 ПЛН, Псков

Псковская область занимает 10 место в рейтинге делового гостеприимства российских регионов. Такие данные следуют из очередного рейтинга, составленного телеканалом «Россия 24» и сообщество предпринимателей «Клуб лидеров».

По данным «Парлментской газеты», помощник президента РФ Андрей Белоусов, выступая в заключительный день работы Петербургского международного экономического форума, отметил, что Россия становится весьма привлекательной для западных инвесторов, и не только спекулятивно-финансового характера. По словам экономиста, об этом же как раз и свидетельствует очередной рейтинг делового гостеприимства.

Первые три места в списке заняли Татарстан, Самарская и Белгородская области. Замыкают рейтинг Крым, Брянская и Ивановская области. Любопытно, что в список не попали лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности регионов — Москва и Чувашия. Псковская область заняла в рейтинге 10 место.

Источник: Псковская Лента Новостей



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