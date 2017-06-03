В Финском парке начался праздник «Все лучшее - детям!»

В Финском парке, рядом с детской площадкой начался семейный праздник «Все лучшее - детям!». На территории праздника дети и взрослые уже сейчас могут повеселиться с ростовыми куклами.

Работают интерактивные площадки, на которых дети и взрослые могут испытать свою удачливость, сообразительность, творческие и спортивные навыки.

Напомним, праздник «Все лучшее - детям!» приурочен к Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, которые отмечаются 1 июня. Организаторы праздника - Центр Деловой Информации и Псковский городской молочный завод.

Дети и взрослые смогут принять участие в лотерее, конкурсах и развлекательной программе. Будут подведены итоги фотоконкурса «Молочковый кот». Конечно же, не обойдется и без любимых детворой воздушных шариков, вкусных сюрпризов, аквагрима и веселой музыки.

Источник: Псковская Лента Новостей