На семейном празднике в Финском парке особый интерес вызвали робот Бамблби и трехметровые ведьмочки

Робот Бамлби и трехметровые ведьмочки от квест-комнаты «Адреналин» вызвали особый интерес и восторг у участников праздника «Все лучшее - детям», собравшимся в Финском парке (недалеко от детской площадки).

На территории праздника работают многочисленные интерактивные площадки. Например, на «Головоломкино» дети могут разгадывать ребусы и задания фиксика и получат призы. Любимая детьми Маша из мультфильма «Маша и медведь» сделает вместе с ребятами волшебные и прекрасные поделки, которые ребята смогут подарить своим мамам, папам и бабушкам. На третьей интерактивной площадке божья коровка Мила проводит спортивные состязания, победив в которых также можно получить приз.

Кроме того, все гости праздника могут принять участие в лотерее, которую проводит веселая клоунесса Ириска. Ириска обещает всем напомнить, что такое веселое детство, согреваясь веселыми танцами.

Корова Прасковья угощает ребят и взрослых бесплатным снежком, мороженым. С ней также можно сделать веселые фотографии.

Напомним, праздник «Все лучшее - детям!» приурочен к Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, которые отмечаются 1 июня. Организаторы праздника - Центр Деловой Информации и Псковский городской молочный завод.

Дети и взрослые смогут принять участие в лотерее, конкурсах и развлекательной программе. Будут подведены итоги фотоконкурса «Молочковый кот». Конечно же, не обойдется и без любимых детворой воздушных шариков, вкусных сюрпризов, аквагрима и веселой музыки.

Источник: Псковская Лента Новостей