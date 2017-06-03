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Все участники фотоконкурса «Молочковый кот» получили подарки от Псковского городского молочного завода

03.06.2017 14:50 ПЛН, Псков

На празднике «Все лучшее - детям!» наградили участников фотоконкурса «Молочковый кот», организованного Псковской Лентой Новостей и Псковским городским молочным заводом.

Подарки от местного производителя молочной продукции получили не только победители конкурса, определившиеся по количеству лайков в соцгруппе ПЛН ВКонтакте, но все коты, кошки и котята, а также их хозяева, приславшие свои фотографии на конкурс.

Напомним, праздник «Все лучшее - детям!» приурочен к Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, которые отмечаются 1 июня. Организаторы праздника - Центр Деловой Информации и Псковский городской молочный завод.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Семейный праздник «Все лучшее - детям»


 

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