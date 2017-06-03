Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Госпремию

Президент России Владимир Путин вручил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год, лауреатом которой стал писатель и общественный деятель Даниил Гранин, передает ТАСС.

В церемонии приняли участие деятели культуры и искусства, родственники писателя, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, помощник президента Андрей Фурсенко.

Премия присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившую широкое общественное признание в России.

Размер премии составляет 5 млн рублей. Ее лауреатом могут стать не только граждане России, но и иностранные подданные. За прошедшие годы лауреатами становились Патриарх Московской и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года. Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами.

Источник: Псковская Лента Новостей