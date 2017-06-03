«Зеленый патруль» определил самые чистые и самые грязные регионы

Общероссийская организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017 года. Самой чистой оказалась Тамбовская область, а самой грязной — Челябинская (85-е место), пишет «Лента».

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт отмечает, что в субъекте остается острым вопрос загрязнения воздуха. «Проблемы есть, но есть и динамика по их решению — то же снижение выбросов. Также область является пилотным регионом по введению новых нормативов выбросов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация начнет меняться в лучшую сторону», — пояснила она.

Одними из лидеров рейтинга также стали Республика Алтай (второе место) и Алтайский край (третье место). На последних строчках расположились Свердловская (84-е место) и Ленинградская области (83-е место).

Москва, которая по итогам зимы была пятой, опустилась на два пункта. Сразу за ней — Санкт-Петербург, он поднялся на один пункт.

«В столице уже прошло множество мероприятий, посвященных Году экологии. Активно продолжаются благоустройство и другие практические природоохранные мероприятия. Но выбросы сероводорода весной в столице и экстремально сильный ураган 29 мая по итогам сезона снизили экологический рейтинг региона на два пункта», — отмечает директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

При анализе учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей