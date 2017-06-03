В России средняя зарплата учителей в 2016 году составила 55 тысяч рублей

Средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров в прошлом году выросла на 4,3 тыс. руб., достигнув 55 тыс. рублей Соответствующие данные приводятся в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования, пишет «Коммерсант». Преподавателям общего образования в 2016 году в среднем выплачивали на 700 рублей больше (их зарплата выросла с 32,6 тыс. руб. до 33,3 тыс. рублей).

Зарплата учителей дошкольного возраста в прошлом году возросла на 900 рублей, до 27,5 тыс. рублей. Средняя зарплата педагогических работников, оказывающих соцуслуги сиротам, увеличилась на 200 рублей, до 30 тыс. рублей. Преподаватели дополнительного образования в среднем получали по 28 тыс. рублей, их зарплата увеличилась на 1,2 тыс. рублей. Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения выросла на 1,2 тыс. рублей, с 28,7 тыс. до 29,9 тыс. рублей.

В марте «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провел исследование зарплат и нагрузки учителей, по итогам которых ОНФ сделал вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех данных, которые приводит Росстат. Минобрнауки пообещало проверить предоставленную ОНФ информацию.

Напомним, по данным Счетной палаты, повышение зарплаты учителям оказалось незначительным — на 0,74% в целом по России. В Белгородской, Ярославской областях и Республике Мордовия учителям не добавили ничего.

Источник: Псковская Лента Новостей