Сегодня: Суббота, 03 Июня    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Рекомендуем «Глэдис» всем своим знакомым Новый городской чат Квартиры по 1 млн рублей Шансон Кулинарно-поэтический конкурс! Быстров - победитель праймериз Гельдтовой бани больше нет? Лучшая интерьерная печать в Пскове
Герои любимых мультиков и робот Бамблби примут участие в семейном празднике «Все лучшее - детям!» 3 июня

Герои любимых мультиков и робот Бамблби примут участие в семейном празднике «Все лучшее - детям!» 3 июня

Семейный праздник «Все лучшее - детям», который пройдет 3 июня в Финском парке, соберет на своей площадке любимых детьми героев. Ребят встретят веселые Маша и Медведь, фиксики,...2



В России средняя зарплата учителей в 2016 году составила 55 тысяч рублей

03.06.2017 17:56 ПЛН, Псков

Средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров в прошлом году выросла на 4,3 тыс. руб., достигнув 55 тыс. рублей Соответствующие данные приводятся в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования, пишет «Коммерсант». Преподавателям общего образования в 2016 году в среднем выплачивали на 700 рублей больше (их зарплата выросла с 32,6 тыс. руб. до 33,3 тыс. рублей).

Зарплата учителей дошкольного возраста в прошлом году возросла на 900 рублей, до 27,5 тыс. рублей. Средняя зарплата педагогических работников, оказывающих соцуслуги сиротам, увеличилась на 200 рублей, до 30 тыс. рублей. Преподаватели дополнительного образования в среднем получали по 28 тыс. рублей, их зарплата увеличилась на 1,2 тыс. рублей. Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения выросла на 1,2 тыс. рублей, с 28,7 тыс. до 29,9 тыс. рублей.

В марте «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провел исследование зарплат и нагрузки учителей, по итогам которых ОНФ сделал вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех данных, которые приводит Росстат. Минобрнауки пообещало проверить предоставленную ОНФ информацию.

Напомним, по данным Счетной палаты, повышение зарплаты учителям оказалось незначительным — на 0,74% в целом по России. В Белгородской, Ярославской областях и Республике Мордовия учителям не добавили ничего.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 82 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Верите ли вы в чистоту и безупречность проведения государственных и муниципальных конкурсов (аукционов) в Псковской области?











Loading...


Голосование

Верите ли вы в чистоту и безупречность проведения государственных и муниципальных конкурсов (аукционов) в Псковской области?











Календарь

«« 2017 г.
«« июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30