Жителям Печор разъяснили требования пожарной безопасности

Сегодня, 3 июня, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Псковской области провели в Печорах профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте управления, в ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности, проинструктировано 12 человек, распространено 20 листовок по правилам содержания территорий в весенне-летний пожароопасный период, о запрете сжигания мусора и сухой травы.

Граждане, были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей