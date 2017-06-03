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Жителям Печор разъяснили требования пожарной безопасности

03.06.2017 19:04 ПЛН, Псков

Сегодня, 3 июня, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Псковской области провели в Печорах профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте управления, в ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности, проинструктировано 12 человек, распространено 20 листовок по правилам содержания территорий в весенне-летний пожароопасный период, о запрете сжигания мусора и сухой травы.

Граждане, были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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