По-семейному тепло: Как Прасковья Молочкова согрела псковичей праздником «Все лучшее - детям!»

Трудно найти в Пскове человека, который не знает, кто такая Прасковья Молочкова. Молоко, кефир, сметана, творог с изображением симпатичной коровы на упаковке, которые выпускает Псковский городской молочный завод, - этим и другим молочным продуктам отдают предпочтение многие жители города и области. Неудивительно, что Прасковья Молочкова помогает нам на многих праздниках: на Новый год - с оливье, на Масленицу - с блинами, на День города - с окрошкой.

Есть у нашей героини и свой собственный праздник - Всемирный день молока, который отмечается 1 июня. Да-да, как раз тогда, когда празднуется еще один замечательный праздник - Международный день защиты детей! Почему бы не объединить два праздника? - подумалось Прасковье. В воплощении мечты в жизнь ей помог Интернет-портал Центр Деловой Информации. Придумали веселую программу, пригласили не менее веселых ведущих, а еще приготовили множество подарков... Впрочем, обо всем по порядку!

***

Несмотря на прохладную погоду, праздник заинтересовал массу псковичей: на три часа Финский парк превратился в мир игр, сладостей и подарков. Название праздника обязывало: «Все лучшее - детям!»

На территории праздника работали многочисленные интерактивные площадки. Например, любимый ребятами сообразительный фиксик по имени Нолик на станции «Головоломкино» предлагал собрать кубик Рубика (вы не поверите, но даже несколько малышей справились!), разгадать ребусы, собрать пазлы. Самые внимательные мультоманы отвечали на его вопросы о том, как зовут любимую собаку Нолика, какой марки телевизор в доме Дим Димыча (Yaschik, между прочим) и что изобретал ДимДимыч при помощи папиной зубной щетки. Все, кому удавалось верно ответить на каверзные задачки Нолика, получали подарки - карандаши, фломастеры, блокноты, мелки.

Маша из мультфильма «Маша и медведь» мастерила вместе с ребятами оригинальные поделки. Пара кусочков разноцветного пластилина - и готов целый букет для любимой мамы!

А вот здесь развернулась настоящая спортивная олимпиада. Дети и побегали, и посоревновались в ловкости, и на скакалочке попрыгали. Все как у взрослых олимпийцев: со стартом, финишем и наградами! Божья коровка Мила, помогавшая ребятам в спортивных конкурсах, всех порадовала подарками и призами.

Веселая клоунесса Ириска согревала всех танцевальной программой. Оказывается, тепло буквально разливается по телу вне зависимости от того, что и как ты танцуешь - матросское «Яблочко» или современный хип-хоп. Ну а в свободное от танцев время Ириска разгрывала в лотерею среди гостей праздника полезные призы - скидки на прохождение квестов квест-комнаты «Адреналин» и сертификаты на поездки на сигвее и велосипеде от пункта аренды GoPskov.

Симпатичные конь Юлий и корова Прасковья стали главными звездами праздничных фотосессий: сделать кадр в обнимку с ними было всем в радость и удовольствие: не так часто встретишь на дорожках Финского парка таких колоритных персонажей!

А особый интерес и восторг у ребят, пришедших на праздник «Все лучшее - детям!», вызвали робот Бамлби и трехметровые ведьмочки от квест-комнаты «Адреналин».

Попробуй удержаться от того, чтобы не потрогать за руку настоящее чудо техники и не подойти поближе к страшной волшебнице, чтобы убедиться в том, что она на самом деле не страшная, а добрая и улыбчивая. Да еще и с целым мешком сладостей!

***

Раз уж начали дарить радость - так по полной, решили организаторы, и здесь же, на празднике, наградили вкусными призами победителей фотоконкурса «Молочковый кот», который проходил на Псковской Ленте Новостей в течение последнего месяца. Причем не только победителей, а всех участников, приславших на конкурс фото со своими усато-полосатыми питомцами, не представляющими жизнь без молочных продуктов. Коты, кошки, котята - никто не остался без подарка: целого набора от Прасковьи Молочковой.

«Пусть наш полосатый обормот и не выиграл конкурс «Молочковый Кот», но дружная команда ЦДИ и ПсковГорМолЗавода наградила всех участников, - сказала Ирина Мурова, одна из участниц конкурса. - Сегодня, на празднике мне вручили целый пакет молочных вкусняшек! Конечно, моему длинноногому, полосатому и наглому перепадёт что-то с барского стола!.. Организаторы молодцы, ведущий и Бамблби - огонь! Спасибо за мероприятие!»

А главным сюрпризом праздника стал целый фургончик бесплатного мороженого и снежка. Свежего, между прочим, 3-июньского! Мамы пытались убедить детей, что снежок надо отнести домой, где и выпить с булочкой или конфеткой. Но у малышни был железный довод: снежок и так вкусный!

***

Капризы погоды - не повод расстраиваться и грустить. В этом в очередной раз убедились все, кто смог побывать на празднике «Все лучшее - детям!». Одеться потеплее - и вперед, к приключениям! Мыльные пузыри, игры, воздушные шарики, танцы, подарки, сладости, любимые мультгерои и мама с папой рядом - а что еще надо для счастья и тепла маленькому ребенку?

Кстати

Семейный праздник «Все лучшее - детям!» вызвал большой интерес у горожан. Многие гости праздника фотографировали происходящее на площадках праздника. Наверняка у всех получились замечательные кадры, а потому Центр Деловой Информации объявил конкурс на лучшее фото с встречи «Все лучшее - детям!».

Свои фотографии вы можете выкладывать в специальный альбом в группе ЦДИ ВКонтакте.

Через неделю будут подведены итоги конкурса и автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, получит приз от редакции ЦДИ! Удачи всем!

Подробный ФОТОрепортаж с праздника - ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей