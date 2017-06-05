В Псковской области намерены помочь детям, потерявшим в период обучения родителей

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Алексей Лебедев приступил к обязанностям заместителя председателя Псковского областного суда по гражданским делам
Псковские «эсеры» предложили Псковскому областному Собранию законопроект о пересмотре результатов голосования на участках с КОИБами
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Лев Шлосберг обратился к коллегам по региональному парламенту с призывом проголосовать за возвращение прямых выборов глав администраций Пскова и Великих Лук2
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Тюменский губернатор Владимир Якушев положительно оценил опыт Псковской области по развитию туризма13