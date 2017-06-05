В Псковской области намерены помочь детям, потерявшим в период обучения родителей

В Псковской области поправят закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки рассмотрел на заседании 5 июня комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания.

Как пояснил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, вводится новая категория – лица, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей. Для них законопроектом предусмотрено зачисление на полное государственное обеспечение до завершения обучения, а в случае достижения возраста 23 лет - сохранение права на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии до окончания обучения.

Норма об обеспечении бесплатным питанием из закона убирается, порядок будет установлен постановлением администрации области. Актом администрации области будет компенсироваться стоимость проезда к летнему отдыху. С 1 июля 2017 года новые акты должны быть приняты.

«Больше гарантий, больше возможностей, вводим новую категорию», - резюмировал Армен Мнацаканян. Корректировки в бюджет не требуются.

Комитет рекомендовал принять проект закона.

Источник: Псковская Лента Новостей