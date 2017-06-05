Россияне в преддверии «Прямой линии» задают Путину вопросы, касающиеся преимущественно социальных проблем

Вопросы социального характера, как и в прошлые годы, лидируют в числе тем, по которым россияне обращаются к президенту страны в преддверии очередной «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Граждан волнует состояние дорог, услуги ЖКХ, пенсионное обеспечение, сообщает корреспондент ВГТРК из call-центра, куда поступают вопросы президенту.

По информации операторов call-центра, поступает много звонков от граждан Украины, переехавших в Россию из Донбасса, они спрашивают о получении российского гражданства.

Также, по словам операторов, президенту задают много вопросов, связанных с деятельностью банков и страховых компаний.

Как свидетельствуют данные на сайте «Прямой линии», к президенту опять обращаются обманутые дольщики.

Россиян также беспокоят высокие цены на авиабилеты по России в период отпусков. Главу государства спрашивают о наказании чиновников, уличенных в коррупции, задают вопросы, связанные с ЕГЭ, и о возможном повышении пенсионного возраста.

Нынешняя «прямая линия» с В.Путиным станет пятнадцатой по счету. В прошлом году общение президента со страной продолжалось 3 часа 40 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов. Всего, согласно данным сайта программы, к президенту в преддверии и во время «прямой линии» обратилось 2,83 млн россиян.

Прошлогодний прямой эфир не побил рекорда по продолжительности, но стал беспрецедентным по скорости реакции чиновников на высказывания главы государства. В частности, прокуратура уже в ходе программы отреагировала на ситуацию с соблюдением трудового законодательства на острове Шикотан: уголовное дело в отношении директора рыбокомбината на острове было возбуждено через 10 минут после слов президента.

Источник: Псковская Лента Новостей