Прокуратура предписала администрации Пскова устроить водоотведение на улице Молодежной

Прокуратура предписала администрации Пскова устроить водоотведение на улице Молодежной. Как сообщили Псковской Ленте Новостейв общественной организации «Убитые дороги», Завокзальный район г. Пскова отделяют от центра только железнодорожные пути, однако качество дорог здесь хуже, чем в промышленной зоне. Состояние покрытия на ул. Рельсовая, Паровозном и Вагонном проезде, ул. Железнодорожной вызывает жалобы местных жителей уже много лет. И если ул. Железнодорожная попала в планы ремонта на 2017 год, то про остальные улицы, кажется, забыли. Администрация города Пскова ограничивается лишь подсыпкой ям щебнем, который очень быстро разлетается, а дорожное покрытие еще больше разрушается.

С просьбой разобраться в ситуации и обязать администрацию города Пскова привести покрытие на этих улицах в нормативное состояние депутат Государственной Думы Александр Васильев обратился в прокуратуру Псковской области.

В рамках рассмотрения обращения прокуратура города совместно с ГИБДД провела проверку, которая установила, что городская администрация вопреки требованиям законодательства не обеспечивает нормативное содержание ул. Рельсовой, Вагонного и Паровозного проездов – на этих улицах на протяжении последних лет можно постоянно наблюдать ямы, бугры и трещины, размеры которых превышают предельно допустимые значения. По итогам проверки прокуратурой города в адрес главы администрации города Пскова внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Также в своем ответе ведомство проясняет ситуацию с системой водоотведения на ул. Молодежной. Администрация города Пскова обязана организовать функционирование системы приема дренажных вод и поверхностного стока на данной улице - об этом говорится в соответствующем судебном решении. В рамках исполнительного производства по этому делу было направлено требование об организации функционирования системы приема дренажных вод и поверхностного стока по ул. Молодежной до 06.07.2017 года. Администрация города не исполнила это требование из-за нехватки в бюджете необходимых денежных средств, которых, как пишут в ответе, требуется в размере 52,132 млн. руб. В адрес руководителя УФССП России по Псковской области направлена информация о необходимости принятия всего комплекса мер по принудительному исполнению судебного акта.

Одновременно прокуратура г. Пскова предложила городским властям предусмотреть в бюджете на 2018 год необходимый объем средств на выполнение расходных обязательств на устройство организованной системы водоотведения Завокзального района города Пскова.

Что касается многолетней проблемы с переходом пешеходов через железнодорожные пути, которая особенно тревожит родителей, чьи дети посещают различные учебные заведения и объекты социальной инфраструктуры, расположенные по другую сторону железнодорожных путей, то с этим вопросом будет разбираться транспортная прокуратура, куда соответствующая информация была направлена прокурором области.

Источник: Псковская Лента Новостей