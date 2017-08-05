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В Пскове ищут желающих стать судьей Палкинского районного суда

05.08.2017 12:45 ПЛН, Псков

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантной должности федерального судьи Палкинского районного суда Псковской области. Информация размещена на сайте коллегии.  

Документы и заявления от претендентов принимаются с 4 августа по 04 сентября 2017 г. Псков,  ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов – 04 сентября 2017 г.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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