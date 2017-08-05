В Пскове ищут желающих стать судьей Палкинского районного суда

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантной должности федерального судьи Палкинского районного суда Псковской области. Информация размещена на сайте коллегии.

Документы и заявления от претендентов принимаются с 4 августа по 04 сентября 2017 г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов – 04 сентября 2017 г.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.

Источник: Псковская Лента Новостей