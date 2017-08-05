247 человек задержала за совершение административных правонарушений вневедомственная охрана в Псковской области

В июле сотрудниками вневедомственной охраны за совершение административных правонарушений задержано 247 граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

За прошедший месяц, в результате проведенных мероприятий, подразделениями вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области, по подозрению в совершении преступлений задержано 22 гражданина, за совершение административных правонарушений – 247.

Краж с охраняемых объектов не допущено.

Источник: Псковская Лента Новостей