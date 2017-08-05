Порховский ЗАГС переезжает в новое помещение

Порховскому ЗАГСу, который сейчас ютится в небольшом помещении в пятиэтажке на улице Красноармейская Слобода, будет предоставлено место в здании районного Дома культуры. Как сообщает районная газета «Порховский вестник», переезд состоится в ближайшее время, а на первой торжественной регистрации молодожёнов в стенах ДК, пообещал присутствовать глава района Виктор Степанов.

На протяжении уже нескольких лет ЗАГС занимает две комнатки на первом этаже жилого дома на улице Красноармейская Слобода. «Помещение подходит разве что для выдачи свидетельств о смерти, но проводить торжественные регистрации там просто нереально. Порховичи выходят из положения кто как может: кто-то регистрирует брак в Дно, а кто-то, заказывает имитацию торжественной церемонии в усадьбе Гагариных в Холомках», - сообщает газета.

Все эти годы сотрудники ЗАГСа не сидели сложа руки. Они подыскивали другое помещение, более подходящее для проведения торжественных церемоний. Проблема была известна и районным властям. И вот долгожданное решение принято. ЗАГСу отводятся два кабинета на втором этаже здания районного Дома культуры. А в танцевальном зале ДК с комфортом расположатся молодые и их гости во время торжественной регистрации брака.

Кроме того, ЗАГС увеличится в штате. Совсем скоро появятся два новых сотрудника, которые будут заниматься оцифровкой архива ЗАГСа.

За решение проблемы администрацию района и лично главу района Виктора Степанова поблагодарил начальник главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Источник: Псковская Лента Новостей