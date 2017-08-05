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Псковичи обсуждают в социальных сетях полеты истребителей Су-27 над городом

05.08.2017 14:16 ПЛН, Псков

Псковичи обсуждают в социальных сетях полеты истребителей над городом. В нескольких псковских группах в социальных сетях обсуждают полеты истребителей Су-27 над Псковом.

Очевидцы сообщают о полетах Су-27 над Псковом с 7 утра субботы.

В небе замечены также самолеты военно-транспортной авиации. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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