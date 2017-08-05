Митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение с чтением акафиста в Троицком соборе

Вечером 4 августа, накануне дня прославления иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил Всенощное бдение с чтением акафиста Пресвятой Богородице в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященнейший Фома, епископ Гдовский, викарий Псковской митрополии, настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов и клирики собора.

На Утрене духовенством во главе с митрополитом Евсевием было совершено чтение акафиста Пресвятой Богородице, а затем совершен полиелей и пропето праздничное величание. После прочтения Евангелия Владыка помазывал священнослужителей и многочисленных верующих освященным елеем.

В завершение Псковский Архипастырь поздравил всех с праздниками прославления образа Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и пожелал, дабы благодать и милость Божия и Покров Пречистой Девы Марии пребывали с каждым богомольцем.

Источник: Псковская Лента Новостей