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Митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение с чтением акафиста в Троицком соборе

05.08.2017 15:55 ПЛН, Псков

Вечером 4 августа, накануне дня прославления иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил Всенощное бдение с чтением акафиста Пресвятой Богородице в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященнейший Фома, епископ Гдовский, викарий Псковской митрополии, настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов и клирики собора.

На Утрене духовенством во главе с митрополитом Евсевием было совершено чтение акафиста Пресвятой Богородице, а затем совершен полиелей и пропето праздничное величание. После прочтения Евангелия Владыка помазывал священнослужителей и многочисленных верующих освященным елеем.

В завершение Псковский Архипастырь поздравил всех с праздниками прославления образа Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и пожелал, дабы благодать и милость Божия и Покров Пречистой Девы Марии пребывали с каждым богомольцем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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