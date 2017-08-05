Глава Пскова примет участие в заседании совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления в Кирове

Сегодня, 5 августа, глава Пскова Иван Цецерский находится с рабочей поездкой в Кирове. Руководитель муниципалитета примет участие в заседании совета по развитию местного самоуправления, которое проведет президент России Владимир Путин. Иван Цецерский является членом данного совета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города.

Основными темами заседания станут: участие населения в принятии решений на уровне местного самоуправления и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». С основным докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Источник: Псковская Лента Новостей