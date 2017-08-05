Карантин по бешенству введен в деревне Махново Бежаницкого района

Карантин по бешенству введен в деревне Махново Бежаницкого района Псковской области. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 01.08.2017 № 42-УГ «О введении карантина» опубликован 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа за подписью губернатора Андрея Турчака, карантин вводится на дворовой территории Дмитриевой С. А. и в угрожаемой зоне – на территории деревни. Вводится ограничительные мероприятия.

Добавим, по информации управления ветеринарии, 25.07.2017 установлен диагноз «Бешенство» диких животных (лиса) на территории д. Махново Бежаницкого района Псковской области. Ветеринарными специалистами Бежаницкого района проводится полный комплекс мероприятий по ликвидации болезни.

Источник: Псковская Лента Новостей