Псковские власти поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Торжественные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, прошли сегодня, 5 августа, в Зеленом театре Пскова. Поздравить работников железной дороги с профессиональным праздником пришли первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, представители Санкт-Петербург-Витебского территориального управления Октябрьской железной дороги, а также руководители Псковского железнодорожного узла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления города.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, заместитель Руководителя узловой рабочей группы Псковского железнодорожного узла Анатолий Ванифатьев сказал: «За четкой и слаженной работой Псковского отделения железной дороги стоит высокий профессионализм, верность делу, ответственность машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев. Спасибо вам за преданность профессии и трудолюбие!».

Владимир Воробьев отметил, что в жизни каждой страны поезда играют особую роль. «Железная дорога связывает города и регионы, делает доступными любые расстояния. Благодаря добросовестному труду псковских железнодорожников, своевременно осуществляется большой объем пассажирских и грузовых перевозок, вовремя доставляются грузы, необходимые для развития экономики, осуществляются перевозки миллионов пассажиров, вносится достойный вклад в социально - экономическое развитие города Пскова», - сказал он и передал приветственный адрес от имени Главы Пскова Ивана Цецерского.

Игорь Сильченков также присоединился к поздравлениям и пожелал работникам железнодорожной отрасли успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия.

За многолетний и добросовестный труд работникам железной дороги были вручены почетные грамоты главы Пскова, а также грамоты и благодарственные письма главы администрации города.

С творческими номерами перед горожанами выступили коллективы псковичей-железнодорожников, вокалистка кавер-группы Crystal Band Юлия Адамчук и группа 3XL PRO, которая является автором саундреков к фильмам «Елки» и «Бригада-2». Специальным гостем программы стала солистка группы «Краски» Марина Иванова.

День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи в 1896 году. С 1940 года профессиональный праздник работников железных дорог отмечают в первое воскресение августа.

Указ о строительстве железнодорожной линии на Псков средствами казны Петербургско-Варшавской железной дороги был подписан в феврале 1851 года императором Николаем 1. В феврале 2016 года станции Псков исполнилось 165 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей