Сегодня: Суббота, 05 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Квартиры от муниципального застройщика Непогода нынче в моде «Ростелеком» у вас дома Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Виктор Степанов Аренда Руки вверх! «Жара в Scandinavia» Квартиры по 1 млн рублей Шансон Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Людмила Гребнева покидает пост руководителя областного комитета по имущественным отношениям

Людмила Гребнева покидает пост руководителя областного комитета по имущественным отношениям

Людмила Гребнева покидает пост председателя государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям. Как сообщила Псковской Ленте Новостей сама Людмила Гребнева, такое решение она приняла самостоятельно в...75



Псковские власти поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

05.08.2017 19:31 ПЛН, Псков

Торжественные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, прошли сегодня, 5 августа, в Зеленом театре Пскова. Поздравить работников железной дороги с профессиональным праздником пришли первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, представители Санкт-Петербург-Витебского территориального управления Октябрьской железной дороги, а также руководители Псковского железнодорожного узла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления города.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, заместитель Руководителя узловой рабочей группы Псковского железнодорожного узла Анатолий Ванифатьев сказал: «За четкой и слаженной работой Псковского отделения железной дороги стоит высокий профессионализм, верность делу, ответственность машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев. Спасибо вам за преданность профессии и трудолюбие!».

Владимир Воробьев отметил, что в жизни каждой страны поезда играют особую роль. «Железная дорога связывает города и регионы, делает доступными любые расстояния. Благодаря добросовестному труду псковских железнодорожников, своевременно осуществляется большой объем пассажирских и грузовых перевозок, вовремя доставляются грузы, необходимые для развития экономики, осуществляются перевозки миллионов пассажиров, вносится достойный вклад в социально - экономическое развитие города Пскова», - сказал он и передал приветственный адрес от имени Главы Пскова Ивана Цецерского.

Игорь Сильченков также присоединился к поздравлениям и пожелал работникам железнодорожной отрасли успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия.

За многолетний и добросовестный труд работникам железной дороги были вручены почетные грамоты главы Пскова, а также грамоты и благодарственные письма главы администрации города.

С творческими номерами перед горожанами выступили коллективы псковичей-железнодорожников, вокалистка кавер-группы Crystal Band Юлия Адамчук и группа 3XL PRO, которая является автором саундреков к фильмам «Елки» и «Бригада-2». Специальным гостем программы стала солистка группы «Краски» Марина Иванова.

День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи в 1896 году. С 1940 года профессиональный праздник работников железных дорог отмечают в первое воскресение августа.

Указ о строительстве железнодорожной линии на Псков средствами казны Петербургско-Варшавской железной дороги был подписан в феврале 1851 года императором Николаем 1. В феврале 2016 года станции Псков исполнилось 165 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31